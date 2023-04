Vampeta tem dívida de R$ 300 mil com escolas das filhas e pode ficar sem medalha do penta

Famoso nos anos 90 e início dos anos 2000, o ex-jogador Vampeta está passando por momentos complicados com a Justiça de São Paulo. Isso porque ele e a ex-mulher foram condenados a pagarem R$ 300 mil de mensalidades escolares que não foram quitadas.

As meninas estudaram em um colégio na cidade de Santana do Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Conforme o G1, a juíza que está à frente do caso, Renata Bittencourt Couto, determinou que o ex-Vitória está sujeito à multa caso ele descumpra a ordem judicial.

A defesa da escola, no entanto, entrou com uma ação contra o ex-atleta, mostrando que ele ainda tinha prêmios recebidos entre 1998 e 2006, quando ainda jogava profissionalmente.

Em sua defesa, Vampeta alegou à Justiça que não assinou nenhum contrato com o colégio. Já a ex-mulher dele, Roberta, informou que as dívidas não foram quitadas devido aos atrasos no pagamento das pensões alimentícias.

“A dívida da escola só existe por culpa dos atrasos das pensões. Os atrasos fizeram essa dívida se tornar uma bola de neve. Essa dívida é, sim, minha e dele”, disse Roberta.