Supervisora convoca agentes de saúde para evento de Nunes e é afastada

São Paulo — Em plena epidemia de dengue, servidores públicos municipais da área da saúde foram convocados pelo WhatsApp por uma supervisora de Perus, na zona norte da capital paulista, para comparecerem, “sem uniforme e sem crachá”, em um evento do prefeito Ricardo Nunes (MDB) que ocorreu na região na última sexta-feira (12/4).

Quando Metrópoles questionou a Prefeitura sobre o tema, após ter acesso às mensagens de WhatsApp e a vídeos do evento, recebeu como resposta a informação de que servidora foi afastada do cargo de chefia que ocupava e que uma apuração interna seria aberta para determinar responsabilidades e as motivações expostas nas mensagens.

O prefeito Ricardo Nunes vem percorrendo bairros da cidade em um programa chamado “Prefeitura Presente”, que consiste em aglutinar visitas a obras, anúncios de projetos ou inaugurações de serviços em um mesmo dia. Ele costuma fazer essas visitas aos bairros acompanhado de diversos secretários e vereadores, e caminha rodeado de grande público.

Na manhã da última sexta-feira, na sede da Subprefeitura de Perus, a inauguração foi de mais uma unidade do serviço “Descomplica SP”, uma espécie de Poupatempo municipal que presta serviços como emissão de documentos ou recebimento de solicitações da população. O evento começou por volta das 9h e foi concorrido.

Um dia antes, porém, em um grupo de WhatsApp da Supervisão Técnica de Saúde (STS) de Perus, uma das supervisoras, uma dentista que tem cargo de comissionado na pasta, solicitou que os gerentes fossem ao evento, acompanhados de seus agentes comunitários de saúde, sem uniforme e sem crachá (veja abaixo).

Reprodução das mensagens de WhatsApp No dia do evento, o pátio da subprefeitura ficou cheio. Contudo, pouco após a saída do prefeito, uma série de carros com logotipo da Prefeitura, do SUS e da Coordenadoria Regional de Saúde passaram na frente da subprefeitura, recolhendo parte do público que estava no local, como mostram as imagens obtidas pelo Metrópoles:

A reportagem procurou a servidora que fez a convocação para ouvi-la sobre o caso. Após dizer que não poderia responder na hora porque estava em uma reunião, ela não retornou os contatos.

Já a Prefeitura informou, por meio de nota, que “não realiza esse tipo de pedido aos servidores”.

“A Secretaria Municipal de Saúde vai abrir uma averiguação preliminar para esclarecer as responsabilidades e motivações expostas em mensagens. Nesse período, a servidora será afastada da Supervisão Técnica até que a apuração seja concluída pela pasta”, diz a nota.