Supremas Cortes não podem vencer o extremismo sozinhas, diz Barroso

Presidente do STF diz que país vive momento de “estabilização democrática” durante evento em sua homenagem no Itamaraty

O ministro Roberto Barroso disse que agora o Brasil pode “seguir a viagem institucional” Rosinei Coutinho/SCO/STF – 11.abr.2024

PODER360 24.abr.2024 (quarta-feira) – 15h40



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Roberto Barroso, foi condecorado com a Ordem Rio Branco pelo Ministério das Relações Exteriores nesta 4ª feira (24.abr.2024), no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ao receber a medalha, afirmou que a Corte teve “papel importante” no combate ao extremismo, mas que o tribunal não é capaz de fazer isso sozinho.

“O Supremo teve esse papel importante, o judiciário teve um papel importante, mas a verdade é que as Supremas Cortes não conseguem vencer esse extremismo sozinhas”, declarou.

A fala foi uma resposta à declaração do ministro Mauro Vieira, que destacou o papel do ministro para a tomada de decisões consideradas progressistas na Corte, como a invalidação da tese do Marco Temporal e a obrigatoriedade do passaporte de vacinação.

Segundo Barroso, o Brasil vive um momento de “estabilização democrática” e diz que agora “é possível seguir a viagem institucional”.

“Felizmente agora podemos seguir a viagem, a viagem institucional, que é feita de concordância, discordâncias, mas com civilidade, que é o que andou faltando no Brasil durante algum tempo”, disse o ministro, sem fazer menções diretas ao governo de Jair Bolsonaro (PL)