SUS é desafio complexo e coletivo, diz Nísia Trindade

“A saúde não é só uma política social, mas uma política de desenvolvimento”, diz a ministra da Saúde, Nísia Trindade (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 20.mar.2024

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que a saúde deve ser encarada como algo além de política pública. Segundo ela, a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) é um desafio “complexo e coletivo”.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada nesta 2ª feira (8.abr.2024), a ministra declarou: “Encaro a gestão do SUS como um desafio complexo e coletivo, que demanda sensibilidade e capacidade de construção. É uma tarefa conjunta das instituições, dos governos e da sociedade”.

De acordo com Nísia, “a saúde não é só uma política social, mas uma política de desenvolvimento”. A ministra afirmou que o desenvolvimento da área “tem de ser um objetivo não só do Ministério da Saúde, mas dos governos e da sociedade”.

Ela falou em “um grande pacto” pelo SUS. “Nós vemos que o setor privado pode atuar em parceria em projetos como o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas sempre orientado pelo SUS”, afirmou.

Entre as medidas do novo PAC para a área da saúde está a construção de 150 novos Caps (Centros de Atenção Psicossocial) em cidades de todas as regiões do país. Essa ampliação inclui 13,4 milhões de pessoas na Rede de Saúde Mental do SUS. O investimento total é de R$ 339 milhões e os valores unitários variam de R$ 2,1 milhões a R$ 2,6 milhões, de acordo com o tipo de Caps.

Os Caps atendem pessoas de todas as faixas etárias que apresentam sofrimento mental grave e persistente, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

