Lula participa de 37ª Cúpula da União Africana neste sábado

Viagem para a Etiópia é mais uma tentativa do governo brasileiro de liderar discussões sobre combate à fome e pacificação mundial

Lula (esq.) realizou reunião bilateral com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed (dir.), na 6ª feira Ricardo Stuckert/Presidência da República – 16.fev.2024

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 0h01



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa neste sábado (17.fev.2024) da 37ª Cúpula da União Africana, realizada em Adis Abeba, capital da Etiópia. O petista irá acompanhado dos 2 únicos ministros negros de seu governo: Anielle Franco (Igualdade Racial) e Silvio Almeida (Direitos Humanos).

No evento, Lula se reunirá com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres; com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi; e com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh.

O chefe do Executivo também deve se encontrar com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e o presidente do Quênia, William Ruto.

A viagem de Lula é mais uma tentativa do Brasil de liderar discussões sobre combate à fome e pacificação mundial. O aceno do presidente ao continente africano, no entanto, teve até agora pouca atenção da mídia nos EUA e na Europa.

Desde o início de seu mandato, em 2023, Lula tem cobrado dos países ricos uma série de ações, como o perdão das dívidas dos países africanos e a inclusão do continente no Conselho de Segurança da ONU e no G20 –grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo.

Ao longo de seu governo, Lula mencionou a África ou temas relacionados ao continente ao menos 14 vezes em declarações públicas. Leia abaixo as declarações do presidente:

10.fev.2023 – falou da “forte” relação do Brasil com a África e disse que a retomada da parceria se tratava de uma “reparação histórica” e “obrigação humanitária”; 20.mai.2023 – pediu presença da África no G20; 21.mai.2023 – defendeu a entrada da União Africana no G20; 25.mai.2023 – disse que a busca pela paz mundial também pode passar pelos países da África; 19.jul.2023 – declarou querer ampliar relações com países africanos; 19.jul.2023 – afirmou que o Brasil tem “profunda gratidão” pela África por tudo que foi produzido “durante 350 anos de escravidão”; 20.jul.2023 – pediu para que os países ricos perdoassem a dívida de nações africanas para que pudessem usar o dinheiro para alimentar a população; 22.ago.2023 – disse que a África é o “continente do futuro”; 25.ago.2023 – convidou a Angola para participar das reuniões do G20 e disse que o Brasil vinha tratando a África com “indiferença”, em referência ao governo Bolsonaro; 26.ago.2023 – afirmou que cobraria as empresas de aviação brasileiras por falta de voos diretos para a África; 26.ago.2023 – defendeu a entrada de países da África no Conselho de Segurança da ONU; 27.ago.2023 – reforçou parceria do Brasil com a África e disse que o continente tinha tudo para ser uma “potência agrícola”; 2.fev.2024 – segurou as mãos de uma jovem negra e sugeriu que “uma afrodescendente assim” –se referindo a ela– “gosta de um batuque, de um tambor“; 13.fev.2024 – voltou a falar em retomar o “potencial” da parceria entre Brasil e África; 15.fev.2024 – disse querer discutir a dívida externa dos países africanos. UNIÃO AFRICANA Sediada na Etiópia, a entidade foi criada em 2002 com o objetivo de fortalecer a paz, a soberania e o desenvolvimento socioeconômico do continente africano. Composta por 55 integrantes, é considerada a organização internacional africana mais abrangente.

A organização mantém uma relação de parceria com o Brasil desde 2009, quando passou a vigorar acordo de cooperação técnica assinado em 2007, no 2º mandato de Lula. O acordo permite a atuação brasileira em países africanos com os quais o Brasil ainda não possui acordos bilaterais.

Na viagem de Lula, o governo pretende assinar um memorando para determinar parceria a preservação da memória da escravidão e do tráfico transatlântico de africanos escravizados ao continente americano. O novo acordo visa a fortalecer ações de combate a violações de direitos humanos.