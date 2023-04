Susana Vieira detona participante do BBB23: “Não é um bom exemplo”

Sincerona, Susana Vieira falou tudo o que pensa sobre os participantes do BBB23 e revelou quem eram seus preferidos no programa. Mas a atriz também usou a oportunidade para detonar Bruna Griphao, que disputa a final do reality show com Amanda e Aline.

“[Os educados] são os meus preferidos, nunca essas pessoas egoístas, que metem a mão na cara dos outros, como a menininha, que parece que vai ganhar e talvez seja nossa colega de TV Globo“, afirmou sem citar diretamente a sister durante uma entrevista coletiva da novela Terra e Paixão.

No trecho divulgado pelo NaTelinha, a atriz disse ainda que acha que “não é hora das pessoas só escolherem pessoas ariscas e agressivas” e que queria que as brigas tivessem limites no reality. “Você meter o dedo na cara um do outro por 90 dias não é um bom exemplo”, analisou a veterana.

Susana revelou ainda que na sua lista de preferidos, os que ela considera educados, estão os já eliminados Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Santana. Mas também contou que a torcida dela na final é de Aline: ““Pessoa educada, fina, talentosa, 41 anos, concorrendo com aquelas pivetes que desrespeitam. Ela é maravilhosa!”.