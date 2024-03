Após flerte de Lucas Buda e Pitel, ex-mulher vai parar no hospital

Nesta quarta-feira (6/3), Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda foi hospitalizada. A moça, que vem repercutindo após declarar que vai se separar do capoeirista, depois dele flertar e se declarar para Giovanna Pitel no BBB24, revelou que precisou buscar ajuda médica ao ter uma crise forte de dor e outros sintomas por conta dos últimos acontecimentos.

“Pessoal, muitas pessoas estão ligando e mandando mensagem, para saber se a Camila realmente está internada, no momento, a Camila está hospitalizada, desde as 8 da manhã, quando teve uma crise forte de dor e alguns outros sintomas, e no momento está sendo monitorada, examinada e medicada”, dizia um texto publicado no Instagram.

No comunicado, ainda foi informado que Camila está sobrecarregada mentalmente e aproveitaram para agradecer o apoio prestado à ela, que já conta com mais de 1,5 milhão de seguidores. “ Ela chegou a um ponto emocional e físico que necessita de cuidados, logo, logo está de volta! Obrigada a todos pelas energias positivas e carinho”, concluíram.