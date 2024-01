Suspeito de participar de assalto que matou idosa em SP é preso na BA

São Paulo – Um homem suspeito de participar do assalto que resultou na morte de uma idosa de 88 anos em janeiro de 2022 na capital paulista foi preso nessa segunda-feira (29/1) no município de Pilão Arcado, no norte da Bahia.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, estava foragido da Justiça e foi detido por policiais das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Pilão Arcado. Ele foi reconhecido por policiais da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Euclides da Cunha, que realizaram a investigação e apontaram a localização do suspeito. Os policiais foram até o endereço e cumpriram o mandado de prisão.

O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde segue custodiado à disposição da Justiça e aguarda para ser encaminhado para um presídio de São Paulo. Segundo a polícia, a investigação sobre o caso segue em andamento.

De acordo com a Polícia Civil, na ação criminosa, Julieta Longhe, de 88 anos, foi arrancada do veículo em que estava no dia 30 de janeiro de 2022 por quatro suspeitos durante um assalto na Vila Prudente, zona leste da capital paulista.

A idosa foi jogada para fora do carro em movimento, mas ficou presa pelo cinto de segurança e foi arrastada. Ao cair, ela bateu a cabeça no asfalto e sofreu traumatismo craniano. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

idosa morta

A idosa Julieta Longhe, de 88 anos Arquivo pessoal

assalto idosa

Imagem do assalto que vitimou a idosa Julieta Longhe, de 88 anos, em janeiro de 2022, em São Paulo; um dos suspeitos pelo crime foi encontrado na Bahia Reprodução

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como roubo e morte suspeita pelo 56º Distrito Policial da Vila Alpina, na zona leste.