Fábio Gontijo, ex de Jenny Miranda dispara: “Tão feliz solteiro”

Solteiro! É assim que Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda, passou o Carnaval. O dermatologista, que recentemente assumiu um relacionamento com Mariana Dutra, como a coluna Fábia Oliveira contou com exclusividade, curtiu a folia da Sapucaí desacompanhado no Nosso Camarote, nesse domingo (12/2).

“Confesso que nunca me diverti tanto solteiro, principalmente depois de um período tão complicado como foram os últimos meses. Costumava viajar para fora no Carnaval, mas depois deste ano [na Sapucaí], não perco mais nenhum. Nunca passei o carnaval tão feliz solteiro na minha vida!”, comemorou.

A fase difícil ao qual ele se referiu foi o fim conturbado do casamento com a influenciadora. Os dois se separaram meio a acusações de agressão, indiretas e alfinetadas. De acordo com o médico, Jenny era explosiva e chegou às vias de fato, deixando até hematomas em seu rosto.

Jenny e Fábio se casaram em janeiro de 2023 numa cerimônia luxuosa, sem convidados, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O término aconteceu em dezembro do mesmo ano.

Fábio Gontijo, ex de Jenny Miranda Divulgação

Solteiro, o médico assistiu ao desfile das escolas de samba do Rio num camarote da Sapucaí Divulgação

Divulgação