Suspeito de revender celulares roubados no Carnaval é preso em loja no Centro

Um homem foi preso durante uma nova etapa da operação Desbloqueio Carnaval 2023, que busca desmontar um esquema de venda de celulares furtados e roubados durante a folia. Uma loja de venda e manutenção de telefones celulares no Centro de Salvador foi alvo da polícia nesta segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito revendia aparelhos que tinham sido roubados e furtados no Carnaval. A operação foi conduzida pela Delegacia da Defesa do Consumidor (Decon).

De acordo com a titular da unidade, a delegada Joana Angélica Santos, as investigações foram iniciadas após uma denúncia anônima. “Assim que as informações foram encaminhadas para nossa equipe deflagramos a Operação”, diz a delegada. “A finalidade é restringir o desbloqueio de celulares, resultado de furtos ou roubos durante os festejos”, acrescenta.

A ação foi realizada em uma loja localizada na Avenida Joana Angélica. As investigações devem continuar, com o intuito de desarticular totalmente o esquema.