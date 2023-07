Suspeito de tráfico de drogas é morto pela polícia na região da Garibaldi, em Salvador

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após confronto com policiais militares na noite desta terça-feira (18), na região da Avenida Garibaldi, em Salvador. Revolver e munições foram apreendidos com o suspeito. Conforme comunicado da Polícia Militar, os agentes de segurança foram à Rua da Baixa do Gantois após denúncia da presença de homens armados. Um grupo chegou a ser localizado e, com a aproximação dos militares, disparou contra a guarnição. Houve confronto. Um homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na última sexta (14), uma estudante identificada como Camila Silva dos Santos, de 23 anos, morreu vítima de bala perdida na Praça Lord Cochrane, que faz a ligação das Avenidas Anita Garibaldi e Reitor Miguel Calmon, na Federação. A estudante morreu quando voltava para casa depois de um dia de trabalho em um call center e de aulas em um curso profissionalizante. Ela foi baleada no peito durante um tiroteio entre traficantes. Na segunda (17), já no bairro da Federação, um jovem identificado como caciques Barreto dos Santos também morreu na Rua Souza Uzel, que fica próximo ao local onde a estudante fora baleada. As circunstâncias e motivação do crime estão sendo investigadas.