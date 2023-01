Suzane von Richthofen é solta após conseguir progressão para o regime aberto

Suzane von Richthofen foi solta do presídio de Tremembé, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 11, após a Justiça conceder a progressão para o regime aberto. Ela foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por matar os pais em 2002. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que Suzane deixou a penitenciária por volta das 17h35. Ela conquistou o regime semiaberto em outubro de 2015 e começou a ter permissão para deixar a cadeia em saídas temporárias, que dá direito a sete dias em liberdade. A primeira vez que Suzane usou do benefício foi em março de 2016, na saída de Páscoa. Ela também saiu do presídio em outras duas oportunidades. A última, inclusive, foi em setembro do ano passado. No regime aberto, o condenado cumpre pena fora da prisão e pode trabalhar durante o dia e, à noite, deve permanecer no endereço que for escolhido.

