Tabata usa deep fake para expor Nunes como Ken de Barbie e refaz post

São Paulo — Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (5/4), um vídeo em que o rosto do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), aparece com o corpo do ator Ryan Gosling, intérprete do boneco Ken, no filme Barbie.

A publicação de Tabata usa uma técnica conhecida como deep fake — manipulação avançada de áudio ou vídeo para criar, substituir ou alterar imagem ou voz —, proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O post (veja abaixo) foi apagado pouco depois e republicado sem a deep fake.

Na publicação, a deputada do PSB rebate uma suposta fala de aliados de Nunes de que ela seria “a Barbie da política”. Os dois são adversários na disputa pela Prefeitura da capital nas eleições municipais deste ano.

“Quer dizer, então, que a turma do Ricardo Nunes está dizendo que eu sou a Barbie? Esse prefeito que é o Ken. Eu fiz um vídeo, inclusive, que mostrei aqui, perguntando para as pessoas: ‘Quem é o prefeito de São Paulo?’. Eu falava: ‘Ricardo Nunes’. Todo mundo: ‘Quem?’”, afirma Tabata, no vídeo.

Em seguida, o rosto de Nunes aparece no corpo de Ryan Gosling durante uma cena do filme Barbie. Posteriormente, o vídeo é substituído por uma montagem em que uma imagem do rosto do prefeito fica “colada”, de forma mais grosseira, no corpo do ator.

Tabata Amaral e Ricardo Nunes

A deputada Tabata Amaral, do PSB, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes Gilmar Félix/Câmara dos Deputados; Reprodução/YouTube

tabata amaral

A deputada federal Tabata Amaral Mario Agra / Câmara dos Deputados

ricardo-nunes-sabesp

O prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB) Patrícia Cruz / Governo do Estado de SP

tabata-deep-fake-nunes-ken-barbie

Tabata publicou deep fake e depois trocou por montagem de Nunes Reprodução

Deep fake Em fevereiro, o TSE aprovou uma resolução na qual regulamenta o uso da inteligência artificial nestas eleições municipais.

O texto da ministra Cármen Lúcia veda completamente o uso de deep fake, mesmo que haja autorização da pessoa alvo da manipulação.

Em nota, a assessoria da deputada afirma que “Tabata Amaral preza pelo respeito às normas e à legalidade em todas as circunstâncias” e que “diante da existência de questionamentos, optou-se por retirar a postagem do ar.”

O diretório municipal do MDB, partido de Nunes, afirmou, também por meio de nota, que “tomará as medidas judiciais cabíveis” quanto à postagem de Tabata e que “lamenta o expediente juvenil e ilegal adotado pela pré-candidata à prefeita de São Paulo pelo PSB”.