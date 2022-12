Tamanduá albino é encontrado no Mato Grosso do Sul

Um tamanduá albino, de apenas oito meses de vida, foi encontrado em agosto deste ano por funcionários de uma fazenda particular na região de Três Lagoas, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Especialistas dizem que o animal é o único com esta pelagem no planeta. O Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), por meio de pesquisadores, iniciou um estudo científico sobre o tamanduá a sua adaptação ao cerrado. O animal está em risco de extinção. Além deste tamanduá, outro também albino, na mesma região, foi encontrado no mesmo período em 2021. No entanto, o animal estava morto. Especialistas do ICAS acreditam que o tamanduá seja da mesma família do que foi encontrado neste ano, já que é raro um animal com pelagem aloirada, além de ser na mesma região.

