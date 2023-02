Tapa de Kate no bumbum de William “foi calculado”, segundo expert

Um dos protocolos mais rígidos para os casais da realeza britânica é evitar demonstrar afeto em público. Entretanto, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, quebraram a regra com uma atitude bastante inusitada no Bafta, premiação de cinema ocorrida no último domingo (19/2). Enquanto passava pelo tapete vermelho, a princesa de Gales deu um tapa no bumbum do marido. De acordo com um especialista em linguagem corporal, a ação foi “calculada”.

A autora e treinadora vocal Louise Mahler defendeu essa tese ao notar os pequenos “toques nas costas” que Kate e William dão um no outro em compromissos públicos. “Eles não são magníficos? Essas poses mostram como são fortes e amorosos. Eu daria um passo adiante e diria que o casal leva seus papéis muito a sério, e está nos mostrando como se comportar. O toque está de volta no pós-pandemia”, avaliou, em entrevista ao site Express.

Príncipe William e Kate Middleton no BaftaChris Jackson/Getty Images

Conversa do casal no tapete vermelhoChris Jackson/Getty Images

Príncipe William e Kate MiddletonChris Jackson – WPA Pool/Getty Images

Os príncipes de Gales batem papo com convidados do Bafta Chris Jackson/Getty Images

Kate Middleton é princesa de Gales Chris Jackson/Getty Images

À publicação, Louise observou duas ocasiões em particular: “Quando eles estavam se beijando [na bochecha] no polo e mandando beijos para os pais no tênis, fizeram o mesmo. Nada é por acaso com William e Kate, é tudo calculado e lindo. Eles são um casal magnífico”, acrescentou.

Casal demonstra afeto durante torneio de polo em Windsor no ano passadoVale lembrar que o manual de regras da realeza exige que os casais não expressem carinho com o cônjuge por estarem a serviço da monarquia. Inclusive, William e Kate costumavam seguir os códigos com mais rigor por, em breve, comandarem a Coroa.

Confira o toque de Kate no bumbum de William:

