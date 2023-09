Tarcísio de Freitas sanciona o programa Facilita SP e diz que Estado ‘dá passo firme para desburocratização’

Programa visa facilitar o empreendedorismo e tornar mais rápidos e transparentes os processos para se abrir um negócio em São Paulo

Marcelo S. Camargo / Governo dos Estado de SP

‘O papel do Estado é facilitar e é o que vamos fazer, estamos dando passos firmes para a simplificação e desburocratização’, diz Tarcísio de Freitas



O governador Tarcísio de Freitas lançou na última segunda-feira, 25, o programa Facilita SP, que visa desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios em todo o Estado, tornando os procedimentos mais rápidos e transparentes. O objetivo da iniciativa é estimular o empreendedorismo e simplificar a vida do empresariado paulista. “O papel do Estado é facilitar e é o que vamos fazer, estamos dando passos firmes para a simplificação e desburocratização. Temos certeza que as prefeituras vão dar os mesmos passos para tornar São Paulo o melhor Estado de ambiente de negócios do Brasil”, afirmou Tarcísio durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes. A cerimônia contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; do secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab, secretário de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, e do presidente da Alesp (Assembleia legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, além de outros deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos estaduais e municipais e líderes empresariais.

O deputado Leo Siqueira, autor do Projeto, diz que a taxa de empreendedorismo de uma sociedade é sinônimo de crescimento econômico e geração de renda e empregos, e que devemos facilitar a vida de quem quer abrir um negócio para garantir a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica. Em sua fala, durante a cerimônia, Leo disse que existe um ponto de intersecção entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, ao que o Governador reiterou e completou dizendo que para combater a pobreza é preciso fornecer acesso a bens e serviços essenciais, seja pelo aumento de renda ou por programas de transferência, garantindo que as pessoas acessem esses bens e serviços. A partir de agora, o empreendedor tem o direito de começar a operar seu negócio em um período mais curto. Para as atividades econômicas classificadas no baixo risco, alvarás e licenças poderão ser dispensados, o que vai agilizar os processos de abertura, legalização e licenciamento. Já para os negócios classificados em médio e alto risco, a medida vai assegurar transparência e previsibilidade nas exigências previstas pela legislação.

Segundo dados do Banco Mundial, dentre 190 países analisados, o Brasil é o 138º com maior tempo para abertura de empresas, e o Estado de São Paulo, o 14º dentre os demais Unidades da Federação. Leo Siqueira observou que este não é somente o maior projeto de liberdade econômica, mas o maior programa social de São Paulo, por ser a melhor forma de ajudar o empreendedor. “Não há melhor forma de se ajudar a população de maneira permanente, do que garantindo a oferta de emprego”. O parlamentar contou a história do Sr Carlos (que estava presente), que é um comerciante e produtor rural do interior do Estado, que teve suas mudas destruídas por falta de alvará. “A partir de agora, a história do Sr Carlos não vai mais se repetir em São Paulo. Ele vai poder gerar empregos e trazer desenvolvimento econômico para sua família e seu Estado”. Siqueira considera esse projeto como um novo marco na história paulista e um farol de liberdade que pode servir de exemplo aos demais estados e transformar São Paulo no melhor lugar para quem quer mudar de vida no país. “A gente não ajuda os mais fracos prejudicando os mais fortes. Não ajuda os pobres dificultando a vida dos ricos, e não ajuda o recebedor de salário prejudicando quem paga esse salário”, conclui.