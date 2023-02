Tarcísio declara luto oficial de três dias em homenagem às vítimas das chuvas em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou segunda-feira, 20, luto oficial de três dias no Estado em homenagem às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte no último final de semana. “Fica declarado luto oficial no Estado, por três dias, em manifestação de profundo pesar pelas vítimas das fortes chuvas que atingiram os Municípios de Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba nas últimas horas”, diz o artigo publicado no Diário Oficial. A medida tem efeito imediato e entra em vigor na data da publicação. Nesta segunda, Tarcísio se encontra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Comitê de Gerenciamento de Crise criado em São Sebastião, uma das cidades mais afetadas.

Até o momento, os temporais nas cidades litorâneas causaram ao menos 36 mortes. Estão desalojadas 970 pessoas e desabrigadas outras 747. Em São Sebastião, cerca de 50 casas desabaram na Vila Sahy, na Costa Sul, e outros bairros que também foram afetados e recebem atendimento emergencial das forças de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estimativa é que 40 pessoas estejam desaparecidas. “Trabalhamos com a estimativa de 40 pessoas desaparecidas, mas ainda temos áreas com soterramentos e esse número pode variar”, afirmou a capitã Michele César, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. No total, 150 homens trabalham nas operações de buscas e salvamento.