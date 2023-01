Tarcísio diz que privatização da Sabesp pode sair do papel no fim de 2024

Governador disse que os estudos para o processo vão se iniciar imediatamente

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas fala sobre privatização da Sabesp



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 16, que a privatização da Companhia Paulista de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deve acontecer no fim de 2024. A afirmação foi feita durante o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. De acordo com ele, os estudos para o processo, que serão semelhantes aos da Eletrobras, vão se iniciar imediatamente. “Não é uma operação que seja novidade. O pessoal fala muito em Cedae. Não tem nada a ver com Cedae. Tem muito mais a ver com Eletrobrás”, comentou. Tarcísio também destacou que há grande interesse de fundos de investimento locais e estrangeiros no setor de saneamento. “O saneamento básico é a bola da vez. Os grandes investidores, fundos de investimento têm muito interesse”, frisou. Na oportunidade, o governador falou como anda os trabalhos e as conversas com o governo federal. “A relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está como sempre disse que ia ser: republicana”, disse. Ele ressaltou que houve abertura de diálogo. “O Estado de São Paulo tem de conversar com o governo federal”, completou.