Tarcísio diz que trem intermunicipal entre Campinas e São Paulo terá tarifa equilibrada

O edital para o transporte intermunicipal ferroviário entre Campinas e São Paulo deve ser publicado até o mês de junho de 2023, conforme anunciou, nesta terça-feira, 28, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante uma coletiva sobre qualificações de 15 projetos de concessões e parcerias público-privadas no Estado. A expectativa é de que os trens levem um entorno de 60 mil pessoas por dia, cada trem deve transportar cerca de 800 pessoas, a velocidade média deve ser de 95 km por hora e periodicidade de saída a cada 15 minutos. O governador também anunciou que espera um preço acessível para as tarifas. Este é um projeto antigo que já foi discutido por gestões anteriores, mas nunca saiu do papel. A promessa de Tarcísio é de que, após publicado o edital, a concessão seja feita até o fim de 2023. O valor estimado é cerca de R$ 12 bilhões por meio de uma parceria público-privada. Outro projeto contemplado pelo governo diz respeito ao Casarão Franco de Melo, localizado na Avenida Paulista. Construído em 1905 para abrigar a família Franco de Melo, a residência deve se tornar o Centro Internacional de Cultura e Diversidade. A proposta é de que o espaço abrigue atividades voltadas à comunidade LGBTQIA+, como exposições e debates. A estimativa do projeto gira em torno de R$ 60 milhões, também por meio de uma parceria público-privada.

*Com informações do repórter David de Tarso