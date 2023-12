Tarifa de integração do transporte público em SP passará de R$ 7,65 para R$ 8,20 

O valor da tarifa de integração do transporte público coletivo em São Paulo passará de R$ 7,65 para R$ 8,20. A informação foi confirmada pelo governo estadual, na tarde desta sexta-feira, 15. O aumento de 7,4% será aplicado a partir de 1º de janeiro de 2024. Anteriormente, a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) já havia anunciado o reajuste na tarifa do metrô e dos trens metropolitanos, que subirá de R$ 4,40 para R$ 5. Em campanha eleitoral e buscando a reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) decidiu congelar o preço dos ônibus da capital em R$ 4,40 – historicamente, a administração municipal costuma acompanhar os preços aplicados pelo estadual. Publicamente, o governador afirma que o aumento é necessário, já que valor do bilhete não é alterado desde janeiro de 2020. “A tarifa está congelada há muito tempo, e a gente tem que começar a fazer conta. Ou eu repasso alguma coisa pra tarifa ou a gente permanece com ela congelada, e eu aumento o subsídio. Quanto mais tempo a tarifa ficar congelada, mais subsídio a gente vai ter”, defendeu Tarcísio, no final de novembro.

