Távila Gomes sobre gestação do filho de Luva de Pedreiro: “Não gostei”

Grávida de 8 meses de Davi, fruto de seu relacionamento com Luva de Pedreiro, Távila Gomes desabafou sobre o incômodo da gestação ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, na quarta-feira (27/12).

Ao ser questionada se estava ansiosa para a chegada do baby, a influenciadora afirmou que sim e soltou o verbo: “Tô, porque não gostei de estar grávida. Não vejo a hora de nascer logo. Foi uma gestação difícil”, afirmou ela.

Uma outra seguidora quis saber detalhes sobre as dificuldades da gravidez: “Eu tive muito enjoo até o 4º mês, muita azia, dois sangramentos, peguei Covid, tive várias crises de sinusite difíceis de tratar porque não posso tomar todos os remédios, estou com uma hérnia no umbigo que dói bastante quando eu faço algumas coisas”, detalhou ela.

Távila ainda contou sobre a distância dos familiares: “Fora que eu tô longe da minha família, dos meus amigos. Então, isso dá uma dificultada em como você se sente. A gravidez, por si só, já é solitária e quando você está longe das pessoas que gostam de você e que você gosta, piora. Você se sente mais sozinha”, desabafou.

Em outras respostas, ela contou que está no 8º mês da gravidez de Davi, que deve nascer entre fevereiro e março. A influenciadora revelou também que não esperava engravidar esse ano: “Não, não era meu plano. Tava focada na minha vida profissional”.

A ex de Luca de Pedreiro aproveitou para pedir que os internautas não comparem as gestações de outras mulheres: “Não romantizem, não diminuam a dor do outro. Cada experiência e gestação é única. Isso não quer dizer que eu ame menos ou vá amar menos meu filho”, começou ela, antes de completar:

“Eu relatei que não me sinto bem (de saúde) porque tive muitas complicações e tá tudo bem. Ainda bem que a maioria me entende”, agradeceu.

O anúncio da gravidez de Távila Gomes Uma treta envolvendo o Luva de Pedreiro e a influenciadora Beca Barreto acabou provocando indignação no criador de conteúdo, que se viu obrigado a revelar um segredo de sua vida guardado há 5 meses. Ao rebater as acusações de que teria se omitido por não desmentir um suposto vídeo íntimo feito com os dois, o rapaz contou que está esperando o primeiro filho.

A novidade veio depois que ele rebateu algumas das falas da moça. Na última postagem, Luva de Pedreiro afirmou que não faz postagens na internet porque sabe que vai gerar polêmica.

“Ó, e eu vou falar a verdade todinha agora. Eu não gosto de postar nada na internet porque só tem polêmica. Pronto, falei. E eu vou ser pai. Meu filho tem 5 meses [de gestação], e eu nunca falei a ninguém na internet”, declarou.

Em seguida, ele continuou seu desabafo e revelou o nome do primogênito: “Era pra eu falar em um momento especial, mas o pessoal estraga as coisas da pessoa, só pra botar o cara em polêmica, mentira. Deixa eu em paz, vou ser pai agora. Cristiano Ronaldo Jr. vem aí“, anunciou.

E finalizou: “Deixa eu em paz, deixa eu viver a minha vida, tô feliz. Valeu, minha tropa, Cristiano Ronaldo Jr. vem aí, e isso que importa. Só alegria pra nós, humildade sempre, verdade sempre”.

Término do namoro de Távila Gomes e Luva de Pedreiro Chegou ao fim o relacionamento do influenciador Luva de Pedreiro e a bióloga Távila Gomes. A ex de Luva resolveu colocar um ponto final no romance, pouco antes do Natal, e tomou outra decisão radical: mudar o nome do filho que espera com Iran Ferreira.

Segundo o jornal Extra, Távila não só terminou o relacionamento com Luva, como mudará o nome da criança, que se chamará Davi, e não mais Cristiano Ronaldo, como era o desejo de Iran.

Apesar do término e dos desentendimentos constantes, o agora ex-casal foi visto junto no último domingo (17/12), eu um show em São Paulo.