Taylor Swift bate recorde histórico de streams com lançamento de álbum

Taylor Swift lançou o álbum The Tortured Poets Department há menos de uma semana e já está fazendo história. O novo disco da cantora se tornou o primeiro da história do Spotify a ter mais de 300 milhões de streams em um único dia.

Em menos de 12 horas após o lançamento, o décimo primeiro disco da Taylor Swift se tornou o álbum mais transmitido em um dia em 2024. Além disso, a faixa de abertura, Fortnight (feat. Post Malone), consagrou-se como a música mais transmitida em um dia na história da plataforma.

Com a nova conquista, a cantora detém o recorde dos três álbuns mais transmitidos em um dia na história do Spotify, incluindo o novo lançamento e os passados Midnights e 1989 (Taylor’s Version).

Taylor Swift revela significado das músicas presentes no novo álbum Taylor Swift lançou o álbum The Tortured Poets Department no dia 19 de abril. Com 31 faixas, a novidade está repercutindo positivamente nas redes sociais e ganhou mais camadas após a cantora revelar o significado de algumas composições presentes no disco.

A artista revelou a inspiração por trás de canções como Fortnight, com Post Malone, Clara Bow, Florida!!, com Florence + the Machine, Who’s Afraid of Little Old Me? e My Boy Only Breaks His Favorite Toys.

Segundo Taylor Swift, Fortnight “é uma música que exibe muitos dos temas comuns que fazem parte do álbum. Um deles sendo o fatalismo – saudade, definhando, sonhos perdidos”. Ela conta, ainda que o álbum é fatalista. “Há mutias linhas dramáticas sobre a vida ou a morte. São coisas hiperbólicas, dramáticas. É esse tipo de álbum”, revela.

Sobre o single Clara Bow, a artista conta que a faixa é “um comentário sobre o que vi na indústria em que estive ao longo do tempo”. A música fala sobre as dificuldades de ser uma mulher no mercado musical.

“Escolhi mulheres que fizeram grandes coisas no passado e foram esses arquitipos de grandeza na indústria do entretenimento. Clara Bow foi a primeira ‘it girl’. Stevie Nicks é um ícone e um exemplo incrível para quem quer escrever músicas e fazer música”, conta.

Taylor Swift também falou sobre o single Florida!!!, em parceria com Florence + the Machine. Nesta, ela não fala sobre um ex-parceiro e se inspira no programa Dateline. O programa policial mosta que os estadunidenses que cometem crimes fogem imediatamente para Flórida (EUA).

“Eles tentam se reinventar, ter uma nova identidade, se misturar. Acho que quando você passa por um desgosto, há uma parte de você que pensa: ‘Eu quero um novo nome. Quero uma nova vida. Não quero que ninguém saiba onde eu estive ou me conheça.’ E esse foi o ponto de partida. Onde você iria para se reinventar e se misturar? Flórida!”, explica.

A cantora também afirmou que The Tortured Poets Department traz críticas ao tratamento recebido pelos artistas. “O que fazemos com nossos escritores, nossos artistas e nossos criativos? Nós os colocamos no inferno. Observamos o que eles criam, depois julgamos. Adoramos ver artistas com dor, muitas vezes a ponto de pensar que às vezes, como sociedade, provocamos essa dor e apenas observamos o que acontece.”

Por fim, Swift quebrou a metáfora dentro de My Boy Only Breaks His Favorite Toys. A música é sobre “ser o brinquedo favorito de alguém até que eles te quebrem e depois não queiram mais brincar com você”, disse ela, relacionando com os tratamentos recebidos nos antigos relacionamentos.