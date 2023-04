TCM aponta risco estrutural em pontes e passarelas do Rio de Janeiro

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro apresentou um relatório que revela que, de 41 pontes e passarelas vistoriadas, pelo menos nove apresentam riscos de deterioração ou infiltração. A capital Fluminense conta com aproximadamente 300 no total. Os dados também revela que 68% delas podem representar algum dano à população. O relatório investiga casos do gênero desde 2015. A avaliação de 2022 mostra que deveria haver interdições em pelo menos nove passarelas e pontes. Outras também apresentam problemas parciais, mas não tão graves quanto os apresentados nas nove citadas anteriormente. A Secretaria de Infraestrutura foi alertada sobre os problemas e o Tribunal de Contas cobra rigor em relação aos reparos. Os ajustes devem ocorrer principalmente na Linha Amarela que dá acesso ao Hospital do Fundão e em uma Avenida da Zona Norte que dá acesso ao metrô. Existe uma preocupação com locais onde há uma grande presença de pessoas que utilizam esses locais. Há duas semanas, um homem foi morto porque não teria conseguido passar uma passarela. Ele acabou utilizando a via expressa e foi atropelado pelo BRT. A situação vem sendo monitorada desde 2015 mas, segundo as autoridades, poucos investimentos foram realizados. A Secretaria de Infraestrutura que deve apresentar também um relatório com essas questões e traçar uma solução minimizar a situação.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer