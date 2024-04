Temer recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

Ex-presidente foi homenageado em evento na Câmara Legislativa do Distrito Federal na noite desta 4ª feira (3.abr)

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB), ao lado do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) Fabricio Julião/Poder360 – 3.abr.2024

Fabricio Julião 3.abr.2024 (quarta-feira) – 22h00



O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) foi homenageado, nesta 4ª feira (3.abr.2024), com o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia foi realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal e contou com a participação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, entre outras autoridades.

Em seu discurso, Temer ressaltou que buscou cumprir a Constituição enquanto ocupou o cargo de presidente e destacou a harmonia entre os Três Poderes. Por fim, fez um balanço de sua administração. “Eu acho que [meu governo] foi bom”, declarou.

Assista ao momento em que Temer recebe o título de Cidadão Honorário de Brasília (1min53s):

Assista ao discurso de Temer (14min39s):

Temer chegou à Câmara do DF ao lado de Moraes e foi recebido com aplausos, enquanto o ministro do Supremo teve recepção dividida entre manifestações de apoio e vaias. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ministro do STF Dias Toffoli também compareceram ao evento.

“Se nós formos olhar na história dos presidentes da República, nós não temos nenhum que se equipara com o presidente Michel Temer na qualidade de diálogo com todos os Poderes”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes.

“Todas as injustiças dolosas que foram feitas contra o governo do presidente Michel Temer não pagaram o sucesso do seu governo. As reformas aprovadas até hoje fazem diferença, as privatizações aprovadas, a modernização da administração, a seriedade no trato da coisa pública”, acrescentou.

Além do ex-presidente, o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, e o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Engels Muniz, também foram homenageados com o título de Cidadão Honorário.

Natural de Tietê (SP), Michel Temer foi procurador-geral de São Paulo, Estado onde comandou a Secretaria de Segurança Pública. Na esfera nacional, exerceu mandatos como deputado federal até a vitória nas eleições de 2010 e 2014 como vice-presidente da República. Ocupou a Presidência depois do impeachment de Dilma Rousseff, cargo que exerceu de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018.