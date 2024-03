‘Temos que colocar um freio nos requerimentos de urgência da Câmara’, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), destacou, durante um jantar na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), presidenta pelo presidente Joaquinho Passarinho, a necessidade de botar um freio nos requerimentos de urgência da Câmara. “Temos que colocar um freio nos requerimentos de urgência da casa, se não vamos acabar com as comissões”, disse Lira, reforçando a necessidade de discutir mais as matérias em comissões. As informações são do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Os requerimentos de urgência dispensam a tramitação de propostas pelas comissões permanentes, levando a discussão direto ao plenário.

O requerimento de urgência é uma estratégia que tem sido utilizada pelo governo Lula para evitar as derrotas nas comissões, uma vez que muitas delas são presididas por aliados de Jair Bolsonaro (PL). O desejo de Lira de frear essa estratégia vem após o alto número de requerimentos que tem sido enviado para o plenário. Os parlamentares veem essas ações como restrição de debates.

Lira tem se reunido com líderes de todas as frentes. Na semana passada, ele jantou com Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. No dia seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados esteve junto com o governador de São Paulo e deputado federal Capitão Derrite. Na sequência, ele jantou com José Dirceu e, em um encontro separado, se encontrou com o presidente Lula. Segundo Lira, ele foi questionado como consegue manter o equilíbrio com todas as partes e ele respondeu: “Ou vocês me proíbem de sair de casa, ou eu tenho que ouvir todos os lados”, disse.