Temporal deixa aeroporto sem energia e casas alagadas em São Luís (MA)

As fortes chuvas que atingem o estado do Maranhão causaram prejuízo na capital São Luís. O Aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado ficou sem energia e parte do saguão foi tomado pela água.

Em bairros como São Cristóvão e Tirirical a água tomou conta das ruas e invadiu algumas casas, segundo a Rede Mirante Maranhão. Carros subiram o meio fio para fugir da inundação no asfalto.

Passageiros tiveram que desembarcar e embarcar no meio do breu, já que a energia foi cortada, o que também atrasou a retirada das bagagens.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou áreas atingidas pelas fortes chuvas no Maranhão e visitou a cidade de Bacabal (MA), onde visitou um abrigo com desabrigados da chuva. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, acompanhou a visita e cumprimentou moradores que foram até o aeroporto.

Várias regiões do Maranhão têm sofrido com inundações desde o final de março. Pelo menos 69 municípios chegaram a decretar situação de emergência. Mais de 7 mil famílias ficaram desalojadas.