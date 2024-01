Temporal provoca deslizamentos, queda de árvore e alagamentos no Rio de Janeiro; sirenes são acionadas

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o município entrou no Estágio Operacional 3 na madrugada deste domingo, 21, por volta das 2h50, devido aos temporais que atingem a capital fluminense. A classificação indica que “uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população”. Segundo o órgão, há registros de chuva maior que 60mm/h na estação Irajá, o que indica atenção. “O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informa que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 3 às 2h50 deste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, por conta dos registros de chuva maior que 60mm/1h na estação Irajá (62,2mm)”, escreveu o Centro de Operações em perfil no X (antigo Twitter).

O balanço do órgão aponta ainda que, segundo o Sistema Alerta Rio, “núcleos de chuva seguem atuando no entorno do Maciço da Tijuca, com lento deslocamento em direção à Baía de Guanabara/oceano, ocasionando chuva forte a muito forte, com raios, principalmente em pontos da Grande Tijuca, Jacarepaguá, Centro e Zona Sul na última hora”. A tendência é que o cenário permaneça na próxima hora. A previsão do tempo é de céu nublado a encoberto, chuva moderada a muito forte, com raios.

Há relatos de ocorrências de ao menos 24 bolsões d’água; dois casos de deslizamentos; um registro de queda de árvore; três pontos de alagamentos e vias interditadas. A Defesa Municipal também acionou 85 sirenes em 54 comunidades do Rio, em função do elevado acumulado pluviométrico no período de uma hora, conforme previsto no protocolo do Sistema de Alerta e Alarme. Os pontos de apoio foram abertos pelos agentes comunitários de Defesa Civil. Os moradores devem se dirigir aos pontos de apoio dessas localidades.

