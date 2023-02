Tênis: Thiago Monteiro inicia Rio Open com vitória sobre Dominic Thiem

O brasileiro Thiago Monteiro iniciou sua participação na nona edição do Rio Open com uma vitória por 2 sets a 1 sobre o austríaco Dominic Thiem, campeão da edição 2020 do US Open 2020 e do Rio Open de 2017. Para ficar com a vaga nas oitavas de final, o cearense precisou de duas horas e 44 minutos pare triunfar por 6/1, 3/6 e 7/6 (7/2) na noite desta segunda-feira (20).

Logo após o triunfo, Monteiro publicou em seu perfil em uma rede social a seguinte mensagem: “Obrigado Rio Open por mais uma noite inesquecível”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Monteiro (@thiagomonteiro94)

O Brasil teve outro representante em quadra nesta segunda, o estreante João Fonseca. O jovem de 16 anos abriu o maior torneio de tênis da América do Sul e acabou sendo superado por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/3) pelo eslovaco Alex Molcan.

Rio Open

O Rio Open é um dos 13 campeonatos de nível ATP 500, uma das categorias mais importantes do tênis. É um dos três eventos desse porte disputados no saibro, junto com Hamburgo (Alemanha) e Barcelona (Espanha).