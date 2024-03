Tentativa de relacionar templo e milícia é “leviana”, diz Malafaia

Reportagens mostram que assessor de Brazão, preso no domingo (24) no caso Marielle, teria recebido propina em igreja do pastor

O pastor Silas Malafaia (foto) também criticou as reportagens divulgadas sem que, segundo ele, pudesse apresentar seu lado Reprodução/YouTube – 22.jun.2022

PODER360 25.mar.2024 (segunda-feira) – 13h29



O pastor Silas Malafaia se pronunciou nesta 2ª feira (25.mar.2024) sobre reportagens divulgadas no último final de semana mostrando que um assessor de Domingos Brazão, preso no domingo (24.mar) por envolvimento no assassinato de Marielle Franco, teria recebido dinheiro da milícia em uma de suas igrejas.

Malafaia definiu como “leviana” a tentativa de traçar uma relação de seus templos com a milícia. “Isso é algo estarrecedor”, afirmou em vídeo. Ele é pastor da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Assista (2min26s):

A informação consta em um alerta feito via Disque Denúncia à Polícia do Rio de Janeiro e apresentada no parecer da PGR (Procuradoria Geral da República) sobre o caso.

O assessor em questão é Robson Calixto Fonseca, apelidado de “Peixe”. O documento da PGR afirma que ele atuaria como um “segurança informal” de Domingos Brazão. Eis a íntegra (PDF – 669 kB).

Malafaia argumenta que contrata seguranças para cuidarem de seus templos durante os cultos, mas que é impossível saber se algum deles tem envolvimento com a milícia ou não.

“Nós temos muito mais do que 60 templos na cidade do Rio de Janeiro. Muitos deles têm seguranças […] Tem algum policial que trabalha na segurança de alguma igreja minha [que é] da milícia? Não sei. Eu não tenho bola de cristal nem adivinhação. Existe algum instrumento público que você pode consultar para saber se um policial é correto ou não? Não”, afirma Malafaia.

No vídeo, o pastor também critica as reportagens divulgadas sem que, segundo ele, pudesse apresentar seu lado. Mafalaia disse que a situação indica que ele “está incomodando muita gente” e, por isso, “qualquer esquerdopata vagabundo pode fazer uma denúncia” contra ele.