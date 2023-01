‘Terroristas fizeram baderna e querem que prisão seja colônia de férias’, diz Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes falou sobre os atos de vandalismo realizados em Brasília e garantiu a punição dos envolvidos nos crimes nas sedes dos Três Poderes.

O discurso do ministro foi realizado, nesta terça-feira, 10, durante a posse do diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos. Na fala, Moraes ainda afirmou que os envolvidos nos ataques antidemocráticos não são pessoas civilizadas e não devem achar que a prisão é uma colônia de férias.

“Não achem esses terroristas, que até domingo fizeram baderna e crimes e agora reclamam que estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, que as instituições irão fraquejar”, disse.

O ministro também considerou que os extremistas não são pessoas civilizadas e ressaltou que todos os envolvidos, incluindo articuladores e financiadores, serão punidos.

“Nós temos que combater firmemente o terrorismo. Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, pessoas que querem dar o golpe, pessoas que querem o regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada, elas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal”.

Entre os atos de destruição realizados nos ataques, a porta do gabinete de Moraes chegou a ser arrancada pelos golpistas.

Ainda no domingo, Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e a desmobilização dos acampamentos de bolsonaristas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a atuação do governo e da Polícia Militar no dia dos ataques e apontou negligência das forças de segurança para conter os criminosos.