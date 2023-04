Testemunhas de Jeová realizam celebração da Morte de Cristo nesta terça

Evento gratuito será realizado em todos os templos das Testemunhas de Jeová no país.

Diferente de outras religiões que celebram a morte de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, as Testemunhas de Jeová realizam cerimônia para lembrar a data nesta terça (4), em várias partes do mundo. Na Bahia, haverá a Celebração da Morte de Cristo em todos os templos, conhecidos como “Salões do Reino”.

Para participar do evento, que é gratuito, basta entrar no site oficial das Testemunhas de Jeová e colocar o endereço residencial. A partir disso, a página mostrará os templos mais próximos.

Na Bahia, a celebração da data, que é considerada a mais importante do calendário cristão, inicia após o pôr do sol com proferimento de um discurso sobre a importância da morte de Jesus e explicações sobre como as pessoas podem ser beneficiadas por esse sacrifício. A palestra dura, em média, uma hora.

A chamada Ceia do Senhor ocorre na mesma data que Jesus morreu, dia 14 do mês judaico de nisã, que em 2023, corresponde ao dia do evento. Assim como outros grupos religiosos, as Testemunhas de Jeová utilizam elementos como pão e vinho na celebração, e convidam o maior número possível de pessoas a comparecer aos seus templos de culto por ocasião da Morte de Jesus.

As Testemunhas de Jeová também aceitam que a cerimônia está relacionada primariamente com o sacrifício de Cristo, o qual abriu à humanidade a perspectiva de vida eterna.

