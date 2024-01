Texas reforça barreiras em fronteira com México; veja vídeos

A cidade Eagle Pass é epicentro de disputa entre o Estado americano e Biden por causa da crise migratória

Na imagem, unidade marítima do Departamento de Segurança do Texas faz resgate a corpos de migrantes que morreram afogados tentando chegar aos EUA

A Guarda Nacional do Texas decidiu instalar arames farpados e construir muros às margens do rio Grande, que divide Eagle Pass (Estados Unidos) de Piedras Negras (México), mesmo depois da decisão da Suprema Corte, na 2ª feira (22.jan.2024), que permitia a retirada das barreiras por agentes federais. Localizada a cerca de 700 km de Dallas, a cidade tem sido usada como rota para entrada de migrantes ilegais vindos do país hispânico.

A situação se estende há meses. Em setembro, cerca de 10.000 pessoas entraram ilegalmente pela passagem, segundo reportagem do Wall Street Journal. O governador do Texas, o republicano Greg Abbott, e o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, disputam o controle da fronteira com o México.

Leia mais:

Entenda disputa entre Texas e Biden por fronteira dos EUA Na 6ª feira (26.jan.2024), o prazo dado ao Estado para concordar em reabrir totalmente a área do parque Shelby Park, em Eagles Pass, para Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos expirou. Os agentes federais haviam sido impedidos pela Guarda Nacional do Texas de instalar equipamentos de vigilância móvel no local em 10 de janeiro. A decisão do Departamento de Segurança Interna norte-americano busca a retomada da região pelas forças federais.

Assista abaixo vídeos da região:

A crise migratória é um tema relevante para as eleições presidenciais dos EUA, que serão realizadas em 2024. Biden busca a reeleição.

Em 12 de janeiro, 3 pessoas (uma mulher e duas crianças) morreram afogados no rio Grande enquanto tentavam chegar a Eagle Pass. O caso se deu poucos dias depois do bloqueio do acesso dos agentes federais à região.

Em processo à Suprema Corte, a procuradora-geral dos EUA, Elizabeth Prelogar, afirmou que o acesso da área havia sido bloqueado pelo guarda texana para os agentes federais mesmo “em circunstâncias de emergência”. As Forças Federais disseram que teriam atuado na situação, caso não houvesse bloqueio.

Assista abaixo o vídeo da região (37s):

O governador Greg Abbott tem sido vocal em suas críticas ao que considera como “omissão” do governo Biden. O republicano defende o controle das autoridades do Texas sobre a área por meio de “todas as ferramentas”.

Em vídeo publicado no X (ex-Twitter), o governador compartilhou um registro em que agendas estaduais prendem imigrantes e elogiou a atuação estadual. Assista abaixo (57s):

Veja imagens:

Mesmo com barreiras de arame farpado, migrantes tentam atravessar rio Grande para chegar nos EUA

Unidade marítima do Departamento de Segurança do Texas faz resgate a corpos de migrantes que morreram afogados tentando chegar aos EUA

Corpo de mulher morta por afogamento em tentativa de cruzar a fronteira do México com o Texas; duas crianças também morreram Eis abaixo os principais fatos do caso, em ordem cronológica:

10.jan.2023 – a Guarda Nacional do Texas impede a Patrulha de Fronteira de acessar o parque Shelby, em Eagle Pass, para colocar equipamentos de vigilância móvel; 12.jan – 3 pessoas morrem afogadas no Shelby Park. O governo Biden diz que o episódio mostra que “o Texas está firme nos seus esforços para exercer controle total da fronteira e da terra e bloquear o acesso da Patrulha de Fronteira mesmo em circunstâncias de emergência”. Já o Departamento Militar do Texas diz à CNN que não houve solicitação de acesso ao local pela Patrulha da Fronteira na noite das mortes; 13.jan – Segundo a CNN, o Instituto Nacional de Migração do México diz ao Setor Del Rio da Patrulha de Fronteira que 7 migrantes tentaram cruzar o Rio Grande na noite anterior. No mesmo dia, o Texas também permite, com restrições, o acesso da Patrulha à rampa para barcos na área do Shelby Park; 15.jan – um agente da Patrulha da Fronteira atravessa uma estrada de acesso e é interrogado por um integrante da Guarda Nacional do Texas. No mesmo dia, o governo Biden apresenta um documento à Suprema Corte com detalhes dos afogamentos de 12 de janeiro; 17.jan – de acordo com a CNN, esta era a data estipulada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA para que as autoridades do Texas encerrassem os bloqueios e voltassem a permitir que os agentes federais retomassem as operações na área. No entanto, o gabinete do procurador-geral Ken Paxton disse que o Texas não se “renderia” 22.jan – a Suprema Corte dos EUA decide, por 5 votos a 4, que os arames farpados colocados no Texas podem ser retirados por agentes federais; 23.jan – o Departamento de Segurança Interna dos EUA envia carta ao procurador-geral do Texas reiterando a exigência do governo Biden para que a área do Shelby Park fosse reaberta aos agentes da Patrulha de Fronteira; 25.jan – o governador do Texas diz à Bloomberg que vai colocar mais cercas para proteger “ainda mais” a fronteira. No mesmo dia, 25 governadores republicanos divulgam uma carta aberta em apoio a Greg Abbott. Mencionam o “direito constitucional de autodefesa do Estado”; 26.jan – data do 2º prazo estabelecido pelo Departamento de Segurança Interna para o Texas concordar em reabrir totalmente a área do Shelby Park, em Eagles Pass, para Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. ELEIÇÕES DOS EUA O democrata Joe Biden deve concorrer com o ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano) em novembro pela presidência. As prévias do partido de Biden também serão no 2º semestre, em agosto.

O Poder360 preparou um infográfico com as principais datas da eleição presidencial dos EUA.