Thermo King expande portfólio de produtos para veículos leves com as novas unidades da Série VX

Novo design compacto permite aplicações de montagem frontal e no teto, além do melhor desempenho e redução de ruído para entregas em curtas distâncias

A Thermo King®, líder em soluções de controle de temperatura para o transporte que pertence a à marca Trane Technologies, apresenta ao mercado as unidades de refrigeração veiculares VX-Series – ou Série VX. Os novos modelos de alta capacidade expandem o portfólio da Thermo King para vans e caminhões, introduzindo à cadeia do frio um design mais compacto para se adequar a aplicações de teto e uma nova tecnologia de compressor para maximizar o desempenho de resfriamento.

A série VX chega ao mercado mais compacta e leve, permitindo o transporte de até 50 kg a mais de carga útil em cada rota de entrega. Devido ao tamanho reduzido, o equipamento pode ser instalado no teto do veículo – o que não é possível com as demais unidades que possuem a mesma capacidade de refrigeração para transporte. Além disso, a estética do equipamento também mudou, com design moderno e aerodinâmico.

Outra novidade dos modelos VX-Series é a tecnologia de compressor hermético, que aumenta a eficiência geral, diminui os níveis de ruído e vibração, e reduz a carga de refrigerante para operações mais ecológicas. Outra vantagem da tecnologia de compressor é a compatibilidade com aplicações alimentadas por bateria.

“O design novo e durável, as dimensões e o peso reduzidos, assim como o aumento da capacidade de resfriamento da Série VX oferecem aos nossos clientes oportunidades para gerenciar e operar com sucesso a frota de entrega. A nova série VX oferece um desempenho excepcional, mesmo em condições ambientais extremas – com altas e baixas temperaturas -, além da manutenção facilitada, o que economiza tempo, graças à melhor acessibilidade”, destaca Marcel Souza, gerente de Produtos da Thermo King na América Latina.

Projetada para veículos entre 3,5 e 7,5 toneladas, a Série VX completa a oferta de capacidade de resfriamento do portfólio de unidades de refrigeração para transporte acionadas por compressor da Thermo King. O V-400X oferece aos clientes 4 kW de capacidade de resfriamento, enquanto o V-500X e o V-600X substituem os modelos V-500 e V-600 existentes, aumentando a capacidade de resfriamento das unidades predecessoras para 5,5 kW e 6,5 kW, respectivamente.

Para apresentar a nova série VX ao mercado brasileiro, a Thermo King realizará um roadshow no qual irá expor o modelo VX-400. Entre os eventos programados está a demonstração no Centro Logístico SERBOM, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de setembro.