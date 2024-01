Thiaguinho é defendido por Maria Rita após falar de Rodriguinho no BBB

Nesse domingo (29/1), durante o Festival de Verão de Salvador, Thiaguinho pode comprovar que Maria Rita é amiga de verdade. Os dois, que se apresentaram juntos no espetáculo na Bahia, falaram com a imprensa e, quando questionaram o cantor sobre a participação do amigo no BBB24, a filha de Elis Regina reagiu, saindo em defesa do namorado de Carol Peixinho.

“Sabia que essa ia sobrar pra mim. Acho que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar com eles pessoalmente”, ponderou o rapaz. “Você não é porta-voz [dele]”, alertou Maria.

Rodriguinho e Thiaguinho são amigos de longa data, além de uma grande parceria profissional, onde já escreveram juntos composições de sucessos como “Amizade É Tudo”, “Livre Pra Voar”, “Palavras de Amigo” e “Fugidinha”, hit na voz de Michel Teló. No entanto, por causa das críticas que Rodriguinho vem recebendo por sua passagem na casa mais vigiada do Brasil, o artista tem evitado comentar sobre o assunto publicamente.

A amizade entre eles surgiu quando Thiago André tinha acabado de entrar no Exaltasamba, logo após ganhar destaque no programa Fama. “A gente é irmão mesmo. Meu filho chama ele de tio”, disse o pagodeiro em bate-papo no PodPah, se referindo a Gaab, seu primogênito.

Inclusive, numa época difícil financeiramente para o ex-Os Travessos, foi Barbosa quem o ajudou. “Eu briguei com o meu antigo empresário, na época do grupo, e ele não estava me pagando. Eu fazia show, mas estava sem dinheiro”, lembrou ao contar que chegou a receber uma ordem de despejo.

Thiaguinho e Maria Rita no Festival de Verão de Salvador Vitor Santos / AgNews

Thiaguinho e Maria Rita no Festival de Verão de Salvador

Vitor Santos / AgNews

“Ele nunca expôs isso. Nunca fala. Poderia já ter falado, mas não. Não tem conversa, a gente é irmão de verdade. A mãe dele me chama de filho mais velho”, revelou ao ressaltar que Thiaguinho não se vangloria pelo feito.