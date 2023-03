Fred e Larissa levam esporro por beijos barulhentos no quarto do BBB23

Fred e Larissa se conectaram nos primeiros dias de confinamento do BBB23 e conquistaram alguns fãs fora do reality, que torceram pela formação do casal. Passados 50 dias da competição global, os pombinhos não têm a mesma aceitação do público, e parece que nem entre os demais moradores da “casa mais vigiada do Brasil”.

Isso porque, segundo o Notícias da TV, até a pegação de Fred e Larissa está incomodando os integrantes, e supostos aliados do casal, que também dormem no quarto Deserto. Na madrugada desse sábado (11/3), o ex-marido de Boca Rosa e a influenciadora levaram esporro por trocar beijos “barulhentos” enquanto os brothers tentavam dormir.

Bruna Griphao foi a primeira a reclamar. “Mano, que nojo”, disparou a atriz, assim que os barulhos começaram. “Realmente, gente, não tem condições”, concordou Aline. Irritada, Amanda chegou a impor que eles deixassem o quarto. “Vai beijar na sala”, disse a médica, que continuou: “Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Estão achando que são o quê? Tinha o dia inteiro pra beijar, tem que beijar essa hora? Beija durante o dia, agora é hora de dormir”.

“Vai beijar na sala, quando vocês estiverem com sono, vocês vêm e dormem”, concluiu Amanda. Com as chamadas de atenção, Fred e Larissa pararam com a troca de carinhos na cama e foram dormir.