Thomaz Costa e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, se enfrentam no boxe neste sábado (24/2), pelo Fight Music Show 4. Em um evento da luta, o ex-A Fazenda perdeu a cabeça com o rapaz após uma provocação e lhe um soco no peito.

Na ocasião, os dois estavam se encontrando pessoalmente pela primeira vez. Foi, então, que Otávio irritou o rival. “Você é mais baixinho do que eu imaginava”. Após a situação, Thomaz o acertou. De acordo com o Terra, eles precisaram ser separados.

Thomaz Costa e Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, se enfrentam no boxe neste sábado (24/2), pelo Fight Music Show 4

Em um evento da luta, o ex-A Fazenda perdeu a cabeça com o rapaz após uma provocação e lhe um soco no peito Reprodução/Instagram

A estratégia se chama Thashtalk Reprodução/Instagram

E é feita para vender a luta ainda mais

Thomaz Costa se irrita e agride filho de Otávio Mesquita: “Baixinho” Reprodução/Instagram

Entretanto, tudo não passou de uma estratégia. Posteriormente, Thomaz Costa revelou que isso é algo comum neste tipo de esporte e que a tática se chama trashtalk.

“Foi pensando em vender a luta e, quando aceitei lutar com ele, eu nem sabia quem era. Agora tem pessoas querendo que ele bata em mim, tem pessoas querendo que eu bata nele, a gente cria isso, faz parte, isso se chama trashtalk, mas fiz apenas pensando em vender a luta”, revelou.

A luta da noite será entre Popó e Kléber Bambam. Os dois, inclusive, trocaram farpas na web. Outro embate bastante aguardado é entre os cantores Nego do Borel e MC Gui.

Preparação de Popó para o evento Campeão mundial de boxe, Popó subirá ao ringue no próximo sábado-feira (24/2) para enfrentar o ex-BBB Kleber Bambam. Faltando menos de uma semana para a luta, o pugilista contou sobre os últimos dias de preparação para o embate com o influencer.

“Estou em Belém há quase um mês na preparação. Segunda [19/2] eu vou para São Paulo. Agora é só manutenção e esperar o dia para quebrar a cara daquele falastrão”, disse ele, em entrevista a Leo Dias, acrescentando que a sua “principal preocupação de 2024” é bater em Bambam.

Popó também aproveitou para falar sobre as recentes declarações de Anderson Silva, lenda do MMA, que opinou sobre a luta. “Minha opinião pessoal é que é um esporte muito perigoso e que a galera tá vindo numa onda achando que é uma brincadeira e não é (…) eu acho que o Popó não deveria nem dar trela para o Bambam”, disse.

Sobre as palavras, Popó disse que “nosso campeão pode falar tudo”.

Popó tenta agredir Bambam em coletiva Popó e Kleber Bambam subirão ao octógono no dia 24 de fevereiro, na 4ª edição do Fight Music Show. Entretanto, a porradaria quase começou durante a coletiva de imprensa, realizada na última terça-feira.

Isso porque o ex-campeão mundial de boxe perdeu a cabeça e partiu para cima do campeão do BBB1. “Esqueceu que vai lutar com homem que tem dois músculos”, provocou o lutador. “E o se vai continuar”, disse Bambam.

Neste momento, Popó não se segurou e partiu para cima dele: “Se você não calar a boca, eu vou te bater aqui”. O dono da Maria Eugênia, parou de beber água e, ao ouvir a reação da plateia, se levantou. Se não fosse um segurança, que estava entre os dois, a luta teria acontecido naquele local. Confira o vídeo aqui.