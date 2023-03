Luana Piovani diz que teve audiência com Scooby: “Foi surpreendente”

Luana Piovani comentou que o resultado da audiência foi “surpreendente” e alegou estar otimista com os próximos passos 23/03/2023 11:42, atualizado 23/03/2023 11:42

A apresentadora Luana Piovani comentou sobre uma das audiências no processo movido pelo seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Além de dizer que está “cansada”, a loira comentou que o resultado foi “surpreendente” e alegou estar otimista com os próximos passos.

“Ontem tive uma audiência e foi muito doido porque tenho a memória da primeira e única audiência real que eu tinha vivido na minha vida, quando eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu vivi algumas audiências na minha vida profissional e ontem eu estava do outro lado. Eu já fui uma criança numa audiência, dessa vez eu era os pais”, iniciou Piovani.

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos

Conhecida como "rainha da polêmica", a carreira da atriz de 45 anos é marcada por opiniões fortes e desafetos com outras celebridades

***luana

1. Em 2000, Luana foi flagrada pelos paparazzi aos beijos com um homem durante o Carnaval. Na época, ela namorava o ator Rodrigo Santoro, que não a perdoou e colocou um ponto final no relacionamento de três anos

***luana(2)

2. Após arranjar uma briga com os torcedores do Corinthians, em 2013, e chamar a torcida organizada do time de "imundos" no Twitter, a atriz encerrou a conta na rede social, com mais de 300 mil seguidores. Na época, ela desculpou-se e pediu paz no futebol

***luana(3)

3. Luana se envolveu em outra polêmica depois de provocar a modelo Nicole Bahls ao dizer que ela tinha voz "rouca de bomba". A declaração rendeu troca de farpas entre as duas na internet

***luana(4)

4. Em 2008, o nome da apresentadora esteve envolvido em outro escândalo, quando ela denunciou o então namorado Dado Dolabella por agressão. O ator foi obrigado pela Justiça a manter distância dela

***luana(5)

5. Antes de encerrar a conta no Twitter, Piovani comentou sobre o corpo da atriz Carolina Dieckmann que atuava na novela Fina Estampa. Segundo ela, uma personagem "gostosa" precisava ter peito, coisa que Dieckmann, na opinião dela, não tinha

***luana(6)

6. Ao comemorar bodas de papel ao lado do ex-marido, o surfista Scooby, a atriz voltou a causar ao aparecer nua em uma banheira em imagem divulgada na internet pelo próprio amado

***luana(7)

7. Recentemente, o nome de Piovani entrou para os assuntos mais comentados na internet após discurso polêmico criticando a atriz Thaila Ayala por postar foto amamentando o filho. "Amamentar não é tomar milkshake", comentou

***luana(8)

8. Luana foi processada pelo também ator Kadu Moliterno depois que a apresentadora declarou que ele agrediu a ex-mulher e mesmo assim continuou com o trabalho na TV. O famoso não gostou e moveu uma ação contra ela

***luana(9)

9. Sabrina Sato também foi alvo de críticas da atriz quando Luana declarou que a apresentadora não tinha postura para ser rainha de bateria no Carnaval. Após a repercussão, ela pediu desculpas a Sabrina

***luana(1)

10. Conhecida por ser bastante sincera nas redes sociais, ela também já respondeu os internautas com comentários polêmicos. Piovani comprou briga com uma seguidora que questionou o fato de seu filho ter feito xixi na praia

Sobre o imbróglio judicial com o ex-marido, ela contou: “As coisas acabaram saindo de um jeito que foi surpreendente para todos. E eu com minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos.”

“Estou cansada, desgastada, mas graças à minha fé e a Deus só tenho visto luz no fim do túnel”, finalizou.

Luana Piovani fala sobre processo de Pedro Scooby pic.twitter.com/7dmxtAEtsQ

— Só Mídias (@MidiasSo) March 23, 2023

Luana Piovani vs Pedro ScoobyPais de Dom, Bem e Liz, o ex-casal trava uma briga judicial desde janeiro. Tudo começou após Piovani afirmar, por meio de suas redes sociais, que o surfista não teria pago a pensão completa das crianças.

A apresentadora afirmou que o ex-marido a desqualifica como mulher, e teria usado fotos suas nua no documento para a Justiça.

“Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Várias gravações de áudio meu e do Dom, fez o negócio todo pensado. Mas aí eu vi umas fotos minhas nua no meio do processo”, indicou.

Scooby, por sua vez, apontou que pretende apenas proteger os filhos: “Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu a decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça ‘qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum’”.

3 Cards_Galeria_de_Fotos-pedro

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, adotou o nome

***Pedro-Scooby-bbb-22

Além de surfista, Pedro era estrela da série Pedro Vai Pro Mar, onde dividia com os telespectadores viagens que fazia, aventuras e rotina. O programa era exibido pelo canal a cabo OFF

***Pedro-Scooby-bbb-22

Em 2017, Scooby foi convidado para participar da primeira edição do reality show Exathlon Brasil, e terminou o programa em segundo lugar. Além disso, o atleta ainda carrega a honra de ser o primeiro sufista brasileiro a protagonizar uma história em quadrinhos

***Pedro-Scooby-bbb-22

Envolvido em diversas polêmicas, Pedro se tornou o centro das atenções após anunciar o fim do relacionamento com a atriz Luana Piovani. O ex-casal se conheceu em 2011 e ficou junto até 2019

***Pedro-Scooby-bbb-22

Pedro é pai de três filhos: Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, frutos do relacionamento com Luana

***Pedro-Scooby-bbb-22

Desde o término conturbado, a atriz e o surfista trocam farpas nas redes sociais. Um dos principais motivos, inclusive, é a pensão alimentícia dos filhos

***Pedro-Scooby-bbb-22

Pouco depois de se separar de Piovani, o atleta se envolveu com Anitta, com quem ficou por três meses. Em entrevista ao Leo Dias, Pedro afirmou que a cantora terminou com ele pelo telefone e revelou que reações de Luana influenciaram em algumas brigas

***Pedro-Scooby-bbb-22

Meses após o término com Anitta, Scooby engatou relacionamento com a modelo internacional Cíntia Dicker

***Pedro-Scooby-bbb-22

Um ano após assumirem o namoro, Pedro e Cíntia se casaram de forma discreta em Portugal. Logo em seguida, os pombinhos compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociais

Pedro-Scooby-bbb-22-112

Com mais de 4 milhões de fãs só no Instagram, Scooby foi convidado para compor o elenco da 22ª edição do Big Brother Brasil. No entanto, após ser indicado pela casa ao 17º Paredão, Pedro Scooby deixou o reality com 55,95% dos votos. Ele disputou a permanência no programa com Eliezer e Douglas Silva

