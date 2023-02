Bloco O Povo Pediu faz apresentação no Rio Vermelho neste sábado (11)

O tradicional bloco sem cordas ‘O Povo Pediu’ vai começar seu Carnaval mais cedo em comemoração aos seus 45 anos de existência. Neste sábado (11), o grupo fará concentração na Confraria do França, no Rio Vermelho, e partirá da quadra do bairro em direção à Fonte do Boi ao ritmo de samba e MBP.

O bloco, que se denomina uma ‘grande confraria musical’, foi fundado em 1979 por um grupo de amigos que desejavam fazer festa sem cordas, seja Carnaval, São João ou Réveillon. Até hoje, o bloco não tem fins lucrativos e se diferencia por não se intimidar em parar na rua, conversar com os amigos e só então voltar a tocar, em um clima típico de confraternização.

Confira as saídas do Bloco O Povo Pediu na festa momesca:

Sábado (11)

20h36: Concentração na Confraria do França e saída da quadra do Rio Vermelho (Paciência) em direção à Fonte do Boi.

Sexta-feira (17)

19h36: Concentração na Cruz do Paschoal (no Santo Antônio)

