Tiktoker de 16 anos tem 76% do corpo queimado ao fazer desafio do spray

O tiktoker americano Mason Dark, de 16 anos, teve 76% do corpo queimado após tentar fazer um desafio da plataforma. O garoto estava com amigos quando eles resolveram fazer uma tocha improvisada com uma lata de tinta de spray e um isqueiro.

Durante o desafio, que consiste em usar aerossóis inflamáveis para criar lança-chamas em miniatura, a mistura do produto químico com o fogo provocou uma explosão, que fez com que uma forma chama cobrisse o corpo do garoto. O caso aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Quando abanaram a chama, a lata explodiu. “Todos ouviram um grande estrondo, e então Mason saiu correndo e começou a tirar a camisa”, disse a mãe do garoto, Holli Dark, ao NY Post .

Bastante ferido, Mason chegou a pular em um rio próximo para conter o fogo. Como pulou na água com a pele carbonizada, ele acabou piorando a situação e sofreu uma queimadura de terceiro grau em forma de T nas costas ao arrancar a camisa em chamas. Além disso, os médicos monitoram uma possível infecção pela água do rio.

Mason está internado. Sua família lançou uma vaquinha virtual para o tratamento, que custa US$ 25 mil, o equivale a mais ou menos R$ 125 mil.

Mason já passou por várias cirurgias para conseguir enxertos de pele. A expectativa é que ele fique pelo menos seis meses no centro de queimados UNC Burn Center.