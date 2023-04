Times brasileiros têm só o 6º melhor desempenho na Libertadores

Os times brasileiros voltam a campo esta semana para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, com a responsabilidade de conseguir melhorar o desempenho no torneio.

Os nossos sete representantes, com raras exceções, não foram tão bem na primeira rodada e conseguiram conquistar apenas 37% dos pontos que disputaram. Dos sete jogos disputados, apenas Corinthians e Fluminense conseguiram sair de campo com vitórias.

Trata-se de um desempenho muito fraco, sexto colocado, abaixo dos argentinos, que somaram 47% na rodada inicial, e estão em sétimo.

É curioso observar que o melhor desempenho até agora é dos clubes bolivianos, este ano representados por Bolívar, The Strongest, que obtiveram 100% de aproveitamento na primeira rodada. Depois deles, aparecem os paraguaios, com78% de pontos conquistados. Veja os números:

Percentual de pontos acumulados100% = Bolívia (2 times)

78% = Paraguai (3 times)

56% = Colômbia (3 times)

50% = Uruguai (2 times)

47% = Argentina (5 times)

38% = Brasil (7 times)

33% = Equador (3 times)

22% = Peru (3 times)

17% = Chile (2 times)

17% = Venezuela (2 times

Os brasileiros na 1ª rodadaIndependiente Medellín (COL) 1×1 Internacional – Grupo B

Alianza Lima (PER) 0x0 Athletico-PR – Grupo G

Aucas (EQU) 2×1 Flamengo – Grupo A

Bolívar (BOL) 3×1 Palmeiras – Grupo C

Sporting Cristal (PER) 1×3 Fluminense – Grupo D

Liverpool (URU) 0x3 Corinthians – Grupo E

Atlético-MG 0x1 Libertad (PAR) – Grupo G

Os brasileiros esta semana18/04 – 19h – Internacional x Metropolitanos (Paramount+)

18/04 – 21h – Athletico-PR x Atlético-MG (ESPN)

19/04 – 21h30 – Corinthians x Argentinos Juniors (Paramount+ e Globo)

19/04 – 21h30 – Flamengo x Ñublense (Globo e ESPN)

20/04 – 21h – Palmeiras x Cerro Porteño (ESPN)

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!