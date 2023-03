Tio de MC Guimê sai em defesa do sobrinho e culpa Lexa pela expulsão

Depois que MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23 por importunação sexual, os familiares dos famosos resolveram emitir suas opiniões sobre a situação. Primeiro foi a mãe do atleta, que culpou Dania Mendez pela expulsão.

Agora, horas depois da saída do cantor, o tio de MC Guimê, Amarildo Pinho, também resolveu dar sua versão da situação e saiu em defesa do artista, culpando Lexa pela expulsão.

“Trutão, tomara que o drama da sua senhora não lhe traga muitos prejuízos e você consiga permanecer na sua caminhada”, disse ele em uma página de fofoca.

Em seguida, Amarildo ainda chamou Anitta por um nome pejorativo, principalmente após a cantora expor a viagem que vai fazer com Lexa em breve.

“Está meio estranho tanto drama e depois viajar com a ‘rainha da putaria’. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados”, finalizou.

Lexa, ao descobrir que MC Guimê foi eliminado do programa, publicou um vídeo chorando e dizendo que tudo está um pesadelo desde o dia da festa em que o marido assediou a participante do México. Vale lembrar que a polícia do Rio está apurando se houve importunação sexual.