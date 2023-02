Pesquisadores lançam livro sobre Eleições de 2022 nesta terça-feira

O professor Leonardo Avritzer, as pesquisadoras Eliara Santana, Rachel Callai Bragatto, Flávia Biroli, e outros 30 pesquisadores lançam, na noite da próxima terça-feira (14/2), o livro “Eleições 2022 e a reconstrução da democracia no Brasil”. A obra será lançada às 19h, na livraria Circulares, na 113 Norte.

Considerando o processo eleitoral de 2022 como um dos mais intensos e complicados das últimas décadas no Brasil, pesquisadores do Observatório das Eleições – iniciativa que, desde 2018, produz análises sobre os processos eleitorais – dedicaram-se a compreender as questões que emergiram e a produzir artigos para que essas reflexões fossem compartilhadas com a sociedade brasileira. Foi a partir desse movimento que nasceu o livro.

A obra literária é dividida em quatro partes, apresentando ao leitor uma visão ampla e multifacetada do processo eleitoral. Pesquisadores de diversas áreas debruçam-se sobre temas que vão do meio ambiente à configuração do Legislativo, passando por questões de raça e gênero, redes e desinformação, justiça e opinião pública, governos estaduais e atores coletivos.