Tiro ao alvíssimo: facetas e lentes de contatos deixam dentes cada vez mais brancos

Apesar do talento nos campos, o jogador Roberto Firmino parece ter se tornado também uma referência estética – pelo menos, se o assunto é dente. Dono de um sorriso digno de comercial de creme dental (no qual a brancura da pasta e dos dentes poderiam até se confundir, de tão reluzentes), o atleta parece arrastar consigo uma legião de afortunados que também abusam dos “tratamentos” dentários. Nas redes sociais, é fácil encontrar profissionais bem-sucedidos e alguns herdeiros ostentando arcadas da cor da neve. Porém, de acordo com as páginas de memes e as chamadas ‘threads’ – informação dividida em tópicos, no Twitter – parece que a moda está em declínio, pelo menos para o lado que pende para o exagero.

“Fica parecendo fantasia de vampiro”, brinca um usuário. “Deixa a pessoa praticamente banguela antes do procedimento e nem bonito fica”, alfineta outro. “Igualzinho um tubarão branco”, provoca um terceiro.

Esperta é a influenciadora Gabriela Pugliesi, que, ainda em 2021, abriu mão da impecabilidade e reverteu o procedimento. “Agora é mais imperfeito, mais jovial, pontudo. Mais parecido com os meus dentes”, escreveu, na época, em seu perfil no Instagram.

Se é cafona ou não, vai de gosto. Porém, nem os profissionais especialistas em lentes e facetas dentais recomendam um sorriso tão branco, pois o resultado fica indiscutivelmente artificial. Mas é aquilo, tem quem goste. Assim como qualquer serviço, fica ao gosto do freguês.

“As lentes de contato podem ser feitas em qualquer cor. É possível mimetizar os dentes vizinhos do paciente, dessa forma, não é preciso ter várias lentes na boca, dá para ter duas ou três, por exemplo. Em dentes excessivamente brancos é utilizada uma cerâmica opaca. A cor BL1 LT é a cor que deixa aquele dente bem branco, bem artificial. Outro fator é o tamanho, muita gente exagera. A mesma coisa serve para o volume, mas existe um público que gosta e que pede esse tipo de lente de contato. Porém, o ideal é usar lentes com cerâmicas mais translúcidas para não causar esse aspecto” explica Guga Freitas, dentista referência no procedimento, em Salvador.

O dentista Guga Freitas (Foto: Divulgação)

Lentes x facetas

As lentes de contato dentais, na odontologia, são chamadas de ‘laminados cerâmicos’. Estes laminados são colocados em finas camadas de porcelana sob os dentes naturais. Quem tem restauração também pode fazer.

O procedimento é uma espécie de versão high-tech das facetas e resinas compostas, que continuam sendo realizadas normalmente. A principal diferença está no avanço dos materiais, o que resulta em técnicas avançadas, e no objetivo desejado. Enquanto as lentes são a última novidade do mercado, possuem apenas fins estéticos e são feitas com porcelanas, as facetas também podem corrigir problemas funcionais, como desalinhamentos. Por outro lado, também são menos resistentes. Ambas as opções permitem que o tom de branco seja escolhido pelo paciente.

Mitos e verdades

Se você já pesquisou sobre o assunto na internet, deve ter se deparado com algumas fotos grotescas de dentes destruídos antes da aplicação das lentes de contato e facetas. E pior: de forma proposital. Desgastar os dentes originais antes do procedimento estético é, de fato, necessário – mas o desgaste deve ser mínimo, quase imperceptível. No caso das arcadas excessivamente danificadas, podem ser duas opções: fake news ou profissional ruim.

“Famosos como Carlinhos Maia e Tirulipa já compartilharam dentes super desgastados na internet, mas essa não é uma realidade que acontece normalmente. A técnica deve ser minimamente invasiva. Muitas vezes, os desgastes são imperceptíveis, de 0,3 milímetros, por exemplo. Já fiz procedimentos com menos que isso. Visualmente, fica intacto”, alerta Guga.

Por este motivo, cair em preços fora da média de mercado pode ser uma cilada. Além dos danos irreversíveis aos dentes originais, os laboratórios que desenvolvem os materiais também podem ser de baixa qualidade, o que pode resultar em frustrações que vão muito além da estética.

“Pode trazer danos a curto e a longo prazo, como inflamação gengival, fratura, descolamento das lentes e até mau-hálito. Ao procurar este tipo de tratamento, dê sempre preferência para um dentista especialista na área de Odontologia Estética, a chamada ‘dentística’, pois ele é o profissional mais capacitado para fazer este tipo de procedimento”, explica a dentista Rafaela Santos, especialista na técnica.

A dentista Rafaela Santos (Foto: Divulgação)

Para quem deseja um sorriso à la Roberto Firmino, vale preparar o bolso. Em média, as lentes custam entre R$ 1.500 e R$ 5.500, por dente. Ou seja, se você quiser fazer o sorriso completo, talvez precise abrir mão de um apartamento pequeno. No caso das facetas de resina, os preços ficam em torno de R$ 400 a R$ 800 reais por dente.

Foto: Rafaela Santos/Divulgação

Sobre a manutenção, Guga Freitas explica: é necessário fazer uma revisão semestral, assim como é o ideal para qualquer paciente que vá ao dentista regularmente.

“Não há um cuidado especial com o que se deve comer. O que não deve ser feito é abrir embalagens com dente, quebrar caranguejo, atos agressivos, o que serve também para os dentes naturais. O único ponto é que, caso o paciente tenha laminados cerâmicos, é recomendado que a revisão seja feita com um profissional que entende da técnica porque, dessa forma, qualquer desajuste ou início de infiltração pode ser corrigido. Não tem um cuidado especial, ao contrário das facetas de resina, por exemplo, que precisam ser constantemente polidas. As lentes não precisam de polimento, quando bem-feitas, são tratamentos de longa duração”, finaliza o especialista.