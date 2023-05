‘Todos que tentaram dar golpe serão presos’, diz Lula sobre 8 de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que todos os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro serão presos. A declaração foi dada pelo chefe do Executivo nesta segunda-feira, 1º, durante discurso no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo, em evento de celebração ao Dia do Trabalho. Ao finalizar seu discurso, Lula mencionou a invasão às sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, dizendo que o Brasil quer uma “democracia de verdade”. “Vocês se lembram que eles tentaram dar um golpe dia 8 (de Janeiro). Eu quero terminar dizendo para vocês: Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país quer democracia de verdade”, afirmou Lula no evento. Em outro momento, Lula pediu que os presentes se transformassem em “soldados contra as fake news” e pediu atenção aos seus apoiadores. “Eu queria convidar vocês, a todo mundo virar soldado contra as fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um celular precisa ficar atento e esperto. Não pode mandar mensagem mentirosa. Não pode passar para a frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém à lugar nenhum”, disse Lula no palanque.

