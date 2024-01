Tomate e bailinho de quinta encerram temporada do festival do parque

Depois de dois finais de semana lotados e com recorde de público, o Festival do Parque chega ao último final de semana em clima de Carnaval.

Durante todo o final de semana, uma praça de alimentação e uma edição especial da Feira da Cidade ocupam o Parque da Cidade, dentro da programação do evento.

No domingo (28), a programação promoveu um encontro de repertórios que ajudam a contar a história do Carnaval de Salvador. Bailinho de Quinta foi primeira atração, animando o público com as clássicas marchinhas de Carnaval e canções autorais inspiradas nas músicas que animavam a folia, a partir das 10h. Às 12h, um DJ segue animando o local. Às 14h30, Tomate reencontrou o público do Festival do Parque, com um repertório marcado por hits da carreira e recebeu a cantora Claudia Leitte que cantou quase 10 músicas em sua participação.

O artista prometeu e fez um esquenta da folia baiana, onde puxará o Bloco Fissura no sábado (10) de fevereiro no circuito Barra Ondina.

