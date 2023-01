Torcedor do Tottenham chuta goleiro do Arsenal em clássico; vídeo

Um episódio lamentável aconteceu durante o Campeonato Inglês no último domingo (15). Um torcedor do Tottenham tentou invadir o campo e chegou a agredir o Aaron Ramsdale, do Arsenal, no clássico londrino. Os Gunners venceram a partida, por 2×0, na casa do rival.

A situação aconteceu depois do apito final, após uma discussão entre Ramsdale e o atacante Richarlison. O goleiro comemorou o triunfo na direção da torcida do Tottenham, e o brasileiro o repreendeu pela atitude. Os dois bateram boca, e um princípio de tumulto aconteceu na beira do gramado.

Foi quando o torcedor subiu na placa de publicidade do estádio e deu um chute na cabeça do defensor, que se aproximava para pegar uma garrafa de água.

Ramsdale admitiu que trocou provocações com os torcedores dos Spurs no segundo tempo, mas condenou a agressão sofrida. “Um torcedor pulou e me deu um soco nas costas. Foi o que aconteceu e é uma pena porque é apenas um jogo de futebol no final do dia. Felizmente, nada muito drástico aconteceu”.

O Tottenham prometeu identificar e banir o homem. “Estamos chocados com o comportamento de um torcedor que tentou atacar o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida. A violência de qualquer forma não tem lugar no futebol”, diz o comunicado.

“O clube revisou suas imagens de circuito interno para identificar o torcedor e trabalhará com a polícia, Arsenal e Aaron Ramsdale para tomar as medidas mais fortes possíveis, incluindo um banimento imediato do Tottenham Hotspur Stadium”.

Com a vitória no clássico, o Arsenal chegou aos 47 pontos, e abriu oito de vantagem para o vice-líder Manchester City. O Tottenham estacionou nos 33 pontos, na 5ª colocação.