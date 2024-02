Torneio das estrelas mobiliza ação em bairro

No último sábado, o campo do bairro URBIS foi palco do Torneio das Estrelas, onde 10 times compostos de atletas de Itamaraju, disputaram 3 prêmios.

O gramado também permitiu a demonstração de respeito, imensa união e muita pratica esportiva, com amigos e familiares dos atletas.

O evento com iniciativa de grupos esportivos da cidade, também contou com a presença dos patrocinadores e apoiadores.

Ao final das diversas disputas o vencedor foi o time BAIXADA F.C. com vários atletas do centro baixo de Itamaraju, que tiveram a oportunidade de repartir R$ 1.000,00 reais.

A premiação e parte da formulação do evento, foram custeados pelos patrocinadores, Mercado do Trabalhador do Brasil, Grupo Itacon, Remax Grupo Bahia, Dentista de todos, Advogado Rogério Fagundes, Nacional Gás de Itamaraju, Ravazzio Cosméticos e o apoio do empresário Léo Lopes.

Acompanhe algumas imagens do evento: