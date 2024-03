Tour da NBA: Ana Maria Braga vai a jogo em Nova York

Uma figura ilustre está marcando presença nas arquibancadas da NBA: a apresentadora Ana Maria Braga. Fã declarada de Jayson Tatum, astro do Boston Celtics, ela já recebeu até uma camisa da equipe e uma bola de basquete do craque, que diz se sentir lisonjeado com o carinho da comunicadora brasileira. Apesar da amizade entre os dois, o encontro não vai acontecer.

Entusiasta do esporte, Ana Maria Braga presenciou a virada histórica do Lakers sobre o Clippers, que finalizou com o placar de 116 a 112, há uma semana. Nesta terça-feira, dia 5, a apresentadora esteve no Madison Square Garden para assistir ao jogo entre New York Knicks e Atlanta Hawks a convite da NBA Brasil.

Em um post no X, antigo Twitter, Ana Maria Braga declarou seu entusiasmo de estar participando do evento: “experiência maravilhosa”. Logo depois, postou um vídeo no estilo “vlog” para mostrar os highlights da ida para o jogo.

Ao chegar em um pub ao lado do estádio, ela comentou que está viajando pelos Estados Unidos de motor home e comparou com o Brasil como a rivalidade entre os torcedores é diferente. Segundo Ana Maria Braga, lá é mais tranquilo assistir um jogo ao lado do adversário.

No caminho do estádio, ela foi tietada e parou para tirar foto com os fãs. Durante a partida, na qual torceu para os Lakers, a apresentadora comemorou: “É bom sonhar! Sonhar é bom! Que a gente chega quando a gente sonha!”

Em Nova York, Ana Maria foi ver o jogo do Knicks contra o Hawks, a convite da NBA Brasil, na primeira fileira. No X, a apresentadora declarou “confesso que o jogo não foi tão empolgante quanto o anterior, mas vivemos uma noite linda”, o placar da terça-feira finalizou em vitória para o Hawks por 116 a 100. No vlog que postou, é possível ver a comunicadora se divertindo enquanto interage com o cineasta americano Spike Lee.