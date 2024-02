TRE-AM cassa mandato do Líder da Frente Parlamentar Evangélica

Silas Câmara (Republicanos-AM) foi julgado por gastos ilícitos de verba eleitoral; o deputado recorrerá da decisão

“O deputado já está tranquilo e totalmente preparado para o recurso ao TSE, onde tem absoluta certeza que irá reverter a decisão”, disse a assessoria de Silas Câmara (foto) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O TRE-AM (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas) cassou nesta 4ª feira (31.jan.2024) o mandato do líder da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM). O congressista foi julgado por gastos ilícitos de verba de campanha eleitoral em 2022 para o fretamento de aviões.

A decisão ainda não tem efeito imediato. Cabe recurso no TRE e no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ao Poder360, a assessoria de imprensa de Câmara afirmou que irá recorrer da decisão. “O deputado já está tranquilo e totalmente preparado para o recurso ao TSE, onde tem absoluta certeza que irá reverter a decisão”, disse.

A equipe do congressista afirmou ainda que “as contas já haviam sido aprovadas” e, por isso, o líder da Frente Parlamentar Evangélica “recebeu com estranheza” a decisão do julgamento.

A representação contra Silas Câmara foi apresentada pelo MPE (Ministério Público Eleitoral). O placar da votação foi de 4 votos a favor e 2 contra a cassação do mandato. A decisão se deu depois de pedido de vista do juiz Marcelo Vieira em dezembro do ano passado.

Em 2022, Câmara foi reeleito para o 7º mandato como deputado federal. Em 7 de fevereiro, a frente evangélica do Congresso voltará a ser chefiada pelo deputado aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Eli Borges (PL-TO).

