TRE-PR pede explicações à Rosangela Moro sobre troca de domicílio

Deputada terá 10 dias para justificar pedido para o título de eleitor no Paraná; ela é postulante ao Senado caso seu marido, o senador Sérgio Moro, seja cassado

Na foto, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil), que mudou seu domicílio eleitoral de SP para o Paraná Zeca Ribeiro/Câmara – 6.mar.2024

PODER360 11.mar.2024 (segunda-feira) – 19h39



A Justiça Eleitoral do Paraná determinou que a deputada Rosangela Moro (União Brasil-SP) apresente explicações sobre a transferência de domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná. Ela terá 10 dias para apresentar os motivos do pedido.

A decisão atende a um pedido do PT, que questiona a transferência do título eleitoral da deputada em pleno mandato. Segundo a legenda, a parlamentar cometeu “fraude à representatividade” contra o eleitorado paulista.

Rosangela entrou com o processo de troca de domicílio no fim de fevereiro e obteve o resultado positivo na última semana. A decisão foi tomada há menos de 1 mês do julgamento que pode cassar seu marido, o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR).

Rosangela é potencial candidata ao Senado caso Moro seja cassado. Ela deve enfrentar a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

O Poder360 tentou entrar em contato com a deputada para questionar sobre a decisão da Justiça Eleitoral, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.